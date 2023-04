Mahrez loodst Man City met hattrick naar finale FA Cup, De Bruyne komt niet van bank

“Love You”: nadat ze wil scheiden van gedetineer­de Dani Alves, deelt Joana Sanz intieme video met andere vrouw

De Braziliaanse international Dani Alves (39) kan de sociale media in zijn Spaanse cel maar beter mijden. Een kijkje op de Instagram van zijn bijna ex-vrouw Joana Sanz (29) doet hem ongetwijfeld pijn. De Spaanse heeft daar een video gedeeld waarop te zien is hoe innig ze is met een vriendin en collega-model Sandra Tabares.