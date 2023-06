“Maak je geen zorgen, ik heb seks gehad met 10.000 vrouwen”: Benjamin Mendy staat opnieuw terecht wegens verkrachting

Nadat hij in januari grotendeels werd vrijgesproken na een proces van maar liefst zes maanden, is het voor (ex-)Manchester City-verdediger Benjamin Mendy (28) deze week allemaal herbegonnen. Omdat de juryleden toen geen uitspraak konden doen over één verkrachting en één poging tot verkrachting, vindt nu een tweede proces plaats waarin opnieuw pijnlijke details aan bod komen. Zo stelt de openbare aanklager dat Mendy na de verkrachting in 2020 opschepte tegenover het slachtoffer over het absurd aantal bedpartners dat hij heeft gehad.

KIJK. Mendy gaf in 2019 een rondleiding in zijn inmiddels beruchte villa

Mendy, die tot de Franse WK-selectie behoorde die zich in Rusland 2018 tot wereldkampioen kroonde, werd op 13 januari in het Chester Crown Court vrijgesproken voor zes verkrachtingsaanklachten en één aanklacht wegens aanranding. Mendy’s vriend en ‘fixer’ Louis Saha Matturie (41) werd eveneens niet schuldig bevonden aan verkrachting. Mendy (28) heeft in het proces altijd ontkend ooit een vrouw tot seks te hebben gedwongen. Hij houdt vol dat de vrouwen instemden. Na de aanklachten werd hij door ‘treble’-winnaar Manchester City op non-actief gezet. Zijn contract loopt er deze maand af, maar de kans dat er nog een verlenging inzit is quasi nihil.

In het tweede proces deze week schetst de openbare klager Benjamin Aina een alles behalve fraai beeld van de Franse voetballer. Wat betreft de eerste aanklacht, een poging tot verkrachting in oktober 2018, gaat het om een vrouw (29) die louter geïnteresseerd was in een vriend van Mendy en met hem ook de nacht doorbracht in het huis van Mendy, een afgelegen horrorvilla zelfs voorzien van een heuse panic room.

Volledig scherm De miljoenenvilla van Manchester City-verdediger Benjamin Mendy. © Otro

De volgende ochtend zou een halfnaakte Mendy de slaapkamer zijn binnengestapt om de vrouw te ontkleden en haar op het bed vast te pakken en te zeggen: “Je hoeft niet bang te zijn. Ik wil je slechts voelen. Ik zal je niets aandoen, echt niet. Stop het er gewoon in.” Mendy zou vervolgens zijn boxershort hebben uitgetrokken en geprobeerd hebben de vrouw te verkrachten, terwijl zij herhaaldelijk ‘stop’ geroepen zou hebben.

In de tweede aanklacht, gecatalogeerd als verkrachting in oktober van het coronajaar 2020, vonden de feiten volgens de openbare aanklager plaats tijdens een huisfeestje in dezelfde villa. Samen met zeven andere dames werd de vrouw (24) bij aankomst verzocht om haar telefoon in te leveren. Een verzoek dat de vrouw in kwestie negeerde en toen ze de gsm die avond bovenhaalde, pakte Mendy die af en trok ermee naar zijn slaapkamer. De Fransman zei enkel de gsm terug te geven als de vrouw zich zou uitkleden. “Ik wil je slechts even bekijken. Ik beloof je dat ik je niet zal aanraken. Ik wil slechts zien hoe je eruitziet. Ik wil je lichaam zien. Ik wil je borsten zien. Je borsten zijn zo groot”, zou Mendy hebben gezegd.

Toen de vrouw zich vervolgens uitkleedde, zou Mendy haar op het bed hebben gegooid en verkracht hebben. De vrouw zou weerstand hebben geboden, waarna Mendy haar zei dat ze ‘te verlegen was’. Naar verluidt schepte Mendy vervolgens op door te pochen met het aantal bedpartners dat hij al heeft gehad. “Maak je geen zorgen, ik heb seks gehad met tienduizend vrouwen”, zou Mendy gezegd hebben. Mendy verklaarde later tegenover de politie dat hij inderdaad seks gehad had met de vrouw, waaronder orale seks, maar dat hij gestopt was toen hij merkte dat zij niet meer wilde.

