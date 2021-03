Lukaku zet Inter met penaltydoelpunt op weg naar lastige 1-2-zege bij Torino

Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Inter begon goed aan de wedstrijd, met twee grote kansen voor Lautaro Martinez. Maar de spitsbroer van Romelu Lukaku kreeg beide pogingen niet tussen de palen. En daarna voetbalde de leider in de Serie A opeens geen kans meer bij elkaar. Lukaku werd niet één keer in stelling gebracht. Inter kwam zelfs nog goed weg toen Lyanco voor Torino van dichtbij op de lat kopte. Eén van de erg schaarse kansen in de eerste helft, en dus meteen ook de beste.