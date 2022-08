Lukaku verontschuldigt zich opnieuw bij Inter-supporters: “Maar ik wil spreken op het veld”

Serie AOp woede wil hij weer knallen in de Serie A. In een kort interview met DAZN, de rechtenhouder in de Serie A, heeft Romelu Lukaku (29) zich nogmaals verontschuldigd voor zijn vertrek bij Inter, een jaar geleden. “Ik dacht dat ik een held kon worden bij Chelsea”, zegt hij. “Dat is me niet gelukt.”

De meesten hebben hem zijn transfer en zijn terugkeer, 10 maanden later, alweer vergeven. Na een tumultueus vertrek bij Inter vorige zomer speelt Romelu Lukaku weer in Italië. De overgang van 113 miljoen naar Chelsea is niet geworden wat hij ervan verhoopt. Met hangende pootjes keerde hij eind juni - op huurbasis - terug naar de club waar hij in twee seizoenen was uitgegroeid tot de koning van de Serie A.

Volledig scherm © Photo News

“Ik denk dat iedereen in een jaar vergeten is waartoe ik in staat ben op een veld”, zegt Lukaku aan DAZN. “Er draag vanbinnen veel woede mee. Alles bij mekaar hoop ik dat Inter het beter doet dan vorig seizoen. En we op zijn minste een prijs winnen.”

“Het was het lot om ooit voor Inter te spelen, zoals voor Anderlecht, Everton en Chelsea”, vervolgt Lukaku. “Het was wat ik me had voorgesteld: ze gaven me de kans om de speler te worden die ik ben. De liefde van de mensen en de fans, voor mij en voor mijn familie. Ik bedank de supporters en ik verontschuldig me nogmaals voor mijn vertrek vorig jaar, maar ik moeten spreken op het veld.”

Volledig scherm © Photo News

“Voordat ik vertrok, wilde ik die nieuwe kans bij Chelsea. Het was mijn favoriete team vanaf mijn elfde. Ik kreeg de kans om er een ​​held te worden, maar het verhaal is anders uitgedraaid. Toen ik in maart een eerste keer hoorde dat er een mogelijkheid was om terug te keren naar Inter, heb ik gezwegen. Maar we zijn erin geslaagd om toch terug te raken: Samen met de club hebben we geweldig werk geleverd.”

Inter speelt zaterdag zijn eerste competitiematch tegen Lecce. In de voorbereiding stond nog niet alles op punt. Ook de klik tussen Lukaku en zijn ploegmaats: “Inter speelt nu anders. Het belangrijkste is om me nu goed in te passen. Ik begrijp de coach, ik heb veel contact gehad met de spelers. Voor mij voelt het alsof ik nooit ben weggeweest. De honger is groot. We zullen strijden op leven en dood. Dit team is nog hechter dan voorheen.”

Volledig scherm © Photo News