Lukaku scoort na amper 82 seconden bij rentree, Inter ontsnapt aan puntenverlies na winning goal in 95ste minuut

Serie A82 seconden. Meer had Romelu Lukaku niet nodig om te scoren bij z’n comeback in de Serie A. Al leek Inter bij Lecce wel puntenverlies te lijden, tot Denzel Dumfries in de 95ste minuut voor de verlossing zorgde: 1-2. Opluchting bij de Nerazzurri.

Wat een rentree. Romelu Lukaku liet na amper 82 seconden de netten trillen bij zijn terugkeer in Italië. ‘Big Rom’ werd alleen gelaten in de zestien en kopte zo eenvoudig de 0-1 tegen de netten. Opvallend: Lukaku scoorde ook al bij zijn debuut voor West Brom, Everton, Man United, Inter, Chelsea en nu weer voor Inter. De vorige keer bij de Nerazzurri was ook Lecce de tegenstander.

De bezoekers controleerden, maar plots hingen de bordjes in evenwicht. Inter was niet goed wakker bij het begin van de tweede helft en nadat Lukaku een duel verloor, ging het plots razendsnel. Ceesay trof enkele tellen later raak na een simpele aanval: 1-1. Koude douche voor de troepen van Simone Inzaghi.

Inter probeerde zich te herpakken, al was dat geen evidentie. Lecce gaf nu eenmaal minder ruimte weg dan voor rust. Lukaku en co hadden het niet makkelijk, tot de 70ste minuut. Vanaf dan ging het niveau de hoogte in, met enkele grote kansen als gevolg. Maar de paal en vooral doelman Falcone stonden in de weg.

Lukaku was meermaals dicht bij de 1-2. De Rode Duivel scoorde ook, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat hij de bal uit de handen van de Lecce-doelman trapte. De thuisploeg leek zo op weg naar een stunt, tot Dumfries in de 95ste minuut op de juiste plek stond na een hoekschop. Dan tóch 1-2 en geen puntenverlies voor Inter...

