Lukaku pas op acht in lijst van grootverdieners in Serie A, Origi bestbetaalde Belg bij Milan

KIJK. Vorig weekend scoorde Lukaku nog een knap doelpunt tegen Sassuolo

‘Capology' is een online platform dat gespecialiseerd is in salarissen en financiële gegevens van voetbalclubs. De website publiceerde een ranglijst van brutosalarissen in de Serie A, waaruit blijkt dat Dusan Vlahovic momenteel de grootste verdiener in de Italiaanse hoogste klasse is. De Servische spits van Juventus, in januari 2022 voor 80 miljoen euro overgenomen van Fiorentina, strijkt jaarlijks een brutosalaris van 12,96 miljoen euro op. Met Leonardo Bonucci, Wojchiech Szczesny (beiden 12,04 miljoen per jaar), Alex Sandro (11,11 miljoen per jaar), Paul Pogba (10,26 miljoen per jaar) en Bremer (9,26 miljoen per jaar) staan er nog vijf Juve-spelers bij de eerste tien.

Op twee vinden we verrassend een ex-wereldkampioen terug: Samuel Umtiti. De centrale verdediger won in 2018 nog het WK met Frankrijk, maar geraakte sindsdien door blessures op een zijspoor bij Barcelona. De Catalanen wisten Umtiti vorige zomer op huurbasis bij Lecce te stallen, maar nemen wel nog het volledige salaris van de Fransman voor hun rekening: bruto 12,31 miljoen euro op jaarbasis.

Romelu Lukaku vinden we op acht terug. Inter huurt de spits dit seizoen van Chelsea en betaalt het volledige brutojaarsalaris van de Rode Duivel: 10,9 miljoen euro. Dat is minder dan ploegmaats Marcelo Brozovic en Lautaro Martinez (beiden 11,11 miljoen per jaar). Inter vindt de huurling in principe te duur, maar off the record wordt een verlengd verblijf niet langer uitgesloten - al zal dat niet meer voor het volledige jaarsalaris zijn.

Lukaku is wel met voorsprong de bestbetaalde Belg in Italië. Bij de landgenoten aan de rood-zwarte kant van Milaan is Divock Origi de grootverdiener - hij strijkt bruto bijna het dubbele van Charles De Ketelaere op: 5,12 miljoen euro per jaar tegenover 2,82 miljoen euro per jaar. Aster Vranckx verdient 1,92 miljoen euro per jaar, Alexis Saelemaekers 1,28 miljoen euro per jaar.

Grootverdieners Serie A: 1. Dusan Vlahovic (Juventus): 12,96 miljoen euro per jaar 2. Samuel Umtiti (Lecce): 12,31 miljoen euro per jaar 3. Leonardo Bonucci (Juventus): 12,04 miljoen euro per jaar 4. Wojchiech Szczesny (Juventus): 12,04 miljoen euro per jaar 5. Marcelo Brozovic (Inter): 11,11 miljoen euro per jaar 6. Alex Sandro (Juventus): 11,11 miljoen euro per jaar 7. Lautaro Martinez (Inter): 11,11 miljoen euro per jaar 8. Romelu Lukaku (Inter): 10,9 miljoen euro per jaar 9. Paul Pogba (Juventus): 10,26 miljoen euro per jaar 10. Bremer (Juventus): 9,26 miljoen euro per jaar 44. Divock Origi (Milan): 5,12 miljoen euro per jaar 111. Charles De Ketelaere (Milan): 2,82 miljoen euro per jaar 159. Aster Vranckx (Milan): 1,92 miljoen euro per jaar 266. Alexis Saelemaekers (Milan): 1,28 miljoen euro per jaar * Alle bedragen in bruto

