Lukaku opnieuw matchwinnaar, Rode Duivel maakt twintigste van het seizoen tegen Bologna

Inter had het lange tijd heel erg moeilijk tegen Bologna. Inter had amper balbezit en had het moeilijk om kansen te creëren. Tot Romelu Lukaku zijn duivels ontbond. Onze landgenoot is levensbelangrijk voor de ploeg van Antonio Conte en maakte in twee tijden een cruciaal doelpunt in de strijd om de titel in de Serie A. Na het doelpunt kwam Inter meer in de match en gingen ze gretig op zoek naar een tweede treffer.