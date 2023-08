Lukaku-mania in Rome: ‘Big Rom’ doorstaat medische testen na heldenontvangst

De nieuwe Koning van Rome. Romelu Lukaku (30) is als een held onthaald door duizenden dolle fans van AS Roma. Zijn medische testen legde hij vandaag af. Nu is het enkel nog wachten op de officiële aankondiging.

KIJK. Lukaku warm onthaald in Rome

Solo amore. Alleen maar liefde. Romelu Lukaku kwam vandaag in een warm bad terecht. Zie daar de grote reden waarom hij voor AS Roma koos. Hij voelt er zich gewild en geliefd. In de stad verschenen al muurschilderingen van de spits. Coach José Mourinho wilde hem er absoluut bij. En als de Amerikaanse eigenaar Dan Friedkin je hoogstpersoonlijk met zijn privéjet komt oppikken in Zaventem... Wel, dat zegt genoeg.

Lukaku - in zwarte outfit met witte sneakers - vloog in de late namiddag naar Rome. Zijn vlucht werd door ruim 40.000 mensen gevolgd op de ‘Flightradar’-app. Aan de Ciampino-luchthaven in de Italiaanse hoofdstad stonden nog eens zo’n vierduizend vurige tifosi hem op te wachten. Lukaku-mania. De supporters werden gek toen de Rode Duivel uit het vliegtuig stapte en hen met een kamerbrede glimlach toezwaaide. Rookbommen werden afgestoken, fans kropen op geparkeerde wagens om een glimp van hem op te vangen, de menigte juichte hem toe. ‘Romélu Lukaku eeeh oooh!’ Dat hij bij Inter speelde en met Juventus flirtte maakt hen niet uit - zij sluiten hem in de armen. ‘Rom is big in Rome.’

Volledig scherm © AP

Met een Roma-sjaal om de nek ging het naar privékliniek Villa Stuart waar Lukaku zijn medische testen met succes aflegde. De officiële aankondiging en de langverwachte foto’s in een Roma-shirt volgen morgen. AS Roma huurt Lukaku gedurende één seizoen van Chelsea voor 6 miljoen euro - een deal die eigenaar Friedkin zelf onderhandelde. Naast sportieve versterking is Lukaku namelijk ook een prestigetransfer voor de Romeinen, die hem een jaarloon van 7,5 miljoen euro netto betalen. AS Roma hoopt Lukaku snel klaar te stomen voor zijn debuut, mogelijk vrijdag al in de topper tegen AC Milan. Welk onthaal zou het Stadio Olimpico voor hem in petto hebben?

Volledig scherm © Twitter AS ROMA Images

Volledig scherm © rv

Liveblog bekijk belangrijke updates Keuring zit erop De medische keuring van Lukaku is (gedeeltelijk) achter de rug. Het is nu enkel nog wachten op de officiële communicatie van AS Roma. Medische testen aan de gang Lukaku ondergaat momenteel wel degelijk een deel van zijn medische testen in privékliniek Villa Stuart. Ook daar werd hij verwelkomd door een pak fans, maar de kliniek wordt zwaar bewaakt door de politie. © La Gazzetta dello Sport Onze man ter plaatse: "Lukaku tekent morgen zijn contract" Auto's ingedeukt De stormloop voor de aankomst van Lukaku bracht ook minder positieve gevolgen mee. Sommige auto's die al op de parkeerplaats stonden, bleven achter met een deuk in het dak door de fans die op de wagens gingen staan om beter te kunnen zien. Lees HIER meer © JDC Op naar Villa Stuart? Normaal gezien zou Lukaku na zijn landing (een deel van) zijn medische testen ondergaan in privékliniek Villa Stuart, maar door het al redelijk late uur is het afwachten of die niet naar morgen getild worden. De wagen met Lukaku verlaat de luchthaven Lukaku krijgt meteen een Roma-sjaal aangemeten #Lukaku @OfficialASRoma 💛❤️ pic.twitter.com/s1cCN3J0kU — Marco© 💭 (@JOOP99999) August 29, 2023 Footage of Lukaku greeting fans 💛❤️



A warm welcome for Big Rom 👏 pic.twitter.com/VVA6lJ8c4r — Enzo 💛❤️ (@pure_romanista) August 29, 2023 Lukaku zwaait een eerste keer naar de fans Geland Dan Friedkin heeft de privéjet met Romelu Lukaku op Romeinse grond gezet in Ciampino! Rond Rome Terwijl nu al 40.000 mensen de vlucht van Lukaku volgen, bereikt de privéjet stilaan Rome. Lukaku nadert Rome Lukaku is bijna in Rome - het is nog een kwestie van minuten. Intussen volgen al meer dan 25.000 (!) mensen de vlucht via Flightradar. Onze man ter plaatse: "Het wordt hier een gekkenhuis" Steeds meer mensen De massa wachtende fans in Ciampino wordt steeds groter. Er zouden intussen bijna 2.000 tifosi opgedaagd zijn om Lukaku straks te verwelkomen. Bijna halfweg Lukaku en co hangen nu boven Zwitserland. Ze zijn dus bijna halfweg. Roma heeft een geweldige aankoop gedaan. Zijn terugkeer naar de Serie A is goed voor het Italiaanse voetbal, hij is een geweldige speler Inter-coach Simone Inzaghi Vliegtuig vertrekt richting Rome De privéjet met Lukaku en Friedkin aan boord stijgt op in Zaventem en vertrekt richting Rome. Over minder dan twee uur worden ze daar verwacht. Volg de vlucht HIER, net als meer dan 13.000 anderen, op de voet! © Flightradar Lukaku stapt op de privéjet richting Rome © Photo News © Photo News De Roma-fans in Ciampino: "Lukaku is de spits die we nodig hadden" Lukaku in de gebouwen van Luxaviation © Photo News/Gianni Barbieux © Photo News/Gianni Barbieux

