Lukaku krijgt voorlopig geen opvolger, uit schrik voor de vloek: “Niemand bij Chelsea wil het rugnummer 9 dragen”

Buitenlands voetbalRomelu Lukaku is weg bij Chelsea. En dus is het rugnummer 9 vrij. Maar volgens coach Thomas Tuchel wil niemand het truitje met het ‘vervloekte’ nummer dragen. De lijst van flops is nu eenmaal héél lang.

Ook Chelsea-coach Thomas Tuchel kent intussen de geschiedenis van het rugnummer 9 bij Chelsea. “Mensen vertellen met dat het vervloekt is”, aldus de Duitser. “Toen er onlangs opnieuw gekeken werd naar de verdeling van de rugnummers, wilde niemand zich aan het nummer 9 wagen. Iedereen die al een tijdje bij de club rondloopt, vertelt me ook de verhalen over spitsen die rugnummer 9 hadden en niet scoorden. Dus nee, het heeft geen tactische reden dat we nog geen nummer 9 hebben aangewezen. Het is niet zo dat het rugnummer nog vrij is omdat er spelers op weg zijn naar ons.”

De kans is dus reëel dat dit seizoen niemand het rugnummer 9 zal dragen bij Chelsea. Romelu Lukaku probeerde het gevecht met de vloek aan te gaan, maar slaagde daar niet in. Na een matig seizoen keerde hij terug naar Inter. Ook zijn voorgangers konden de verwachtingen niet inlossen.

Volledig scherm © Chelsea FC via Getty Images

De lijst van flops is lang. Wereldkampioen Fernando Torres was als recordaanwinst nooit dezelfde ‘9’ als bij Liverpool en de Spaanse nationale ploeg. De Serviër Mateja Kezman maakte nooit die carrière die iedereen hem voorspelde. Hernán Crespo scoorde in zijn tweede periode als huurling knappe en belangrijke goals, maar zijn strafste exploten zagen ze enkel in de Serie A. Steven Sidwell, een Engelse middenvelder, brak nooit potten in het shirt.

Nederlandse verdediger Khalid Boulahrouz – ook gekend als de kannibaal – speelde zelfs ooit met het spitsennummer. Grappig verhaal. Boulahrouz op Fox Sports: “De materiaalman somde de beschikbare nummers op. Hij begon met 9. Vervolgens ging hij naar 45, 47. Ik dacht: ik ga niet met zo’n nummer spelen. ‘Okay, geef mij maar nummer 9’, zei ik. Op de eerste wedstrijddag vroeg José Mourinho mij in het hotel waarom ik ‘9’ had gekozen. ‘Omdat ik niet nummer 47 of 49 wilde zijn’, zei ik hem. “Dat begrijp je toch?” “Maar 2 is ook beschikbaar”, zei hij met uitgestreken gezicht. Ik denk dat de materiaalman me erin geluisd heeft.”

Volledig scherm © AP

Faalde nog als nummer negen: de onbekende Argentijnse spits Franco Di Santo, vandaag een voetnoot in de clubgeschiedenis. Álvaro Morata ruilde na een wisselvallig eerste seizoen zijn ‘9’ in voor nummer ‘29’, omdat zijn tweeling op de 29ste werden geboren. De wissel bracht geen beterschap. Huurlingen Gonzalo Higuaín en Radamel Falcão, die na een zware knieblessure bijna letterlijk op één been speelde, zorgden nooit voor de goals die ze elders wel hadden gemaakt. Zelfs jeugdproduct Abraham vond als diepe spits niet de constante die zijn trainers verwachtten.

Gianluca Vialli en Jimmy-Floyd Hasselbaink, Chelseas laatste succesvolle spitsen met nummer 9, hebben nooit waardige opvolgers gekregen.

Spelers die nummer 9 droegen: 1992-93: Mick Harford

1993-94: Tony Cascarino

1994-96: Mark Stein

1996-99: Gianluca Viallic

1999-00: Chris Sutton

2000-04: Jimmy Floyd Hasselbaink

2004-05: Mateja Kezman

2005-06: Hernán Crespo

2006-07: Khalid Boulahrouz

2007-08: Steve Sidwell

2008-09: Franco Di Santo

2011-14: Fernando Torres

2015-16: Radamel Falcão

2017-18: Álvaro Morata

2018-19: Gonzalo Higuaín

2019-21: Tammy Abraham

2021-22: Romelu Lukaku