Lukaku is ook tegen Brighton trefzeker, maar Chelsea gooit in de toegevoegde tijd de zege te grabbel

Premier LeagueChelsea heeft andermaal een slechte zaak gedaan in de titelstrijd. De Blues leken tegen Brighton lang op weg naar een nipte zege dankzij een rake kopbal van Romelu Lukaku, maar in de toegevoegde tijd maakte Welbeck alsnog gelijk. In de stand kan Man City, dat momenteel tegen Brentford speelt, straks tot acht punten uitlopen.

Een wijze raad van de mens-Lukaku in de aanloop naar de clash met Brighton: “Het zijn niet alleen moeilijke tijden voor voetballers, hoor. Ik denk voor iedereen op deze planeet. Dit zijn van die momenten waarop je vaker zou moeten checken hoe het met een ander gaat. (Wijst naar het hoofd) Om te zien of ze zich wel goed voelen. Mentaal vooral. Dat is iets wat ik bij mijn vrienden probeer te doen. En bij de mensen die een belangrijke plaats hebben in mijn hart. Je wil horen dat ze okay zijn.”

Bij Chelsea FC heeft Lukaku zo ook enkele gesprekken gehad. Met zijn trainer onder andere. Na zijn terugkeer uit blessure, eind vorige maand, borrelden ongeduld en onbegrip op. Het is zijn natuur. Coach Thomas Tuchel, de fysiektrainer en de medische staf trokken de handrem op. Hun parameters vertelden dat ‘Big Rom’ nog niet klaar was voor het tempo in de Premier League. Hij vond van wel. Ook al ondervond hij zelf in wedstrijden dat hij sneller op zijn adem trapte.

“Het was niet altijd makkelijk”, zei Lukaku. “De coach en ik hebben een aantal conversaties gehad. Ook over wat hij van me wil.” Het is een punt dat Tuchel in enkele off the record-gesprekken ook heeft aangehaald. Hij vond dat Lukaku zich tactisch nog niet had aangepast aan zijn manier van voetballen.

De Duivel voelde op zijn beurt dat hij soms in een dwangbuis zat. Iets wat zijn mentor bij Inter, Antonio Conte, niet was ontgaan. Voor die als trainer aan de slag ging bij Tottenham, merkte hij op de Italiaanse televisie terloops op dat zijn collega hem niet adequaat uitspeelde. Te veel als een statische targetman, met de rug naar doel. Te weinig als de lopende man.

Volledig scherm Lukaku in actie tegen Brighton. © REUTERS

Lukaku: “Soms is het goed om een beetje duidelijkheid te hebben over wat een trainer juist van me verlangt. Ik heb hem verteld dat ik meerdere dimensies heb. Ik kan elk aspect toevoegen aan zijn spel. Ik kan ik de ruimte duiken. Ik kan druk zetten. Ik kan de bal bijhouden. Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik in de loop van de jaren heb toegevoegd aan mijn spel. Ik wilde gewoon een kans om dat te tonen. Die mogelijkheid heb ik gekregen.”

Bij zijn eerste basisplaats in de Premier League sinds half oktober - tussenin lag hij een maand in de lappenmand - liet Tuchel hem noodgedwongen 90 minuten staan. Voorbij het uur waren alle wissels immers op.

Chelsea kreunde tegen een sterk Brighton. Tot minuut 92 leek Lukaku de matchwinnaar te worden, maar de bezoekers (zonder de geblesseerde Trossard) pakten een verdiend punt met een late gelijkmaker. De winner van Lukaku uitgewist. Met een rake kopslag in de verste hoek had hij The Blues op voorsprong geknikt. Zijn tweede doelpunt met het hoofd in drie dagen. Lukaku keek omhoog en dankte de Goden. Na het laatste fluitsignaal staarde hij ontgoocheld omhoog, armen op het hoofd. Zijn Ze dan toch niet met hem?

Volledig scherm © Action Images via Reuters

De voorbije weken is hij niet van tegenslag gespaard gebleven. Voor Kerst moest hij tien dagen in quarantaine na een positieve COVID-test. Een familieman zag af. Hij vreesde een eindejaar in mineur.

Lukaku: “Het was niet makkelijk. It’s not easy. Je kan je geliefden niet zien. Je mist veel, weet je. Zelfs vanachter een scherm. Ik heb de verjaardag van mijn zoontje niet mee kunnen maken. En ik heb Kerst in mijn eentje gevierd, omdat ik in quarantaine zat.”

De cadeautjes bezorgde hij zichzelf dan maar. Op het veld. Een spits heeft zich weer helemaal in de gratie gespeeld.

Fysiek is er nog werk. De ziel en het vertrouwen zijn een beetje gebalsemd. Liefst had hij twee keer op rij gewonnen.

Is de titelstrijd in de Premier League nu al over?

Volledig scherm © Photo News

