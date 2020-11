Luis Suárez test positief op corona en dreigt confrontatie met ex-club Barcelona te missen

Voetbal De kop is eraf voor Oranje onder Frank de Boer: dankzij eerste zege wordt het spannend in hun poule

15 november Oranje boekte eindelijk zijn eerste zege onder bondscoach Frank de Boer: Bosnië en Herzegovina werd met 3-1 verslagen in Amsterdam. Het Nederlandse voetbal was bij vlagen een klein feestje voor het oog. Wint Italië (6 punten) later op de avond thuis van Polen (7), springt het weer met één punt boven Oranje in de strijd om de ‘Final Four’ van de Nations League. Woensdag valt de beslissing met Polen - Nederland en Bosnië - Italië.