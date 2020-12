Luc Nilis wordt assistent bij nationale ploeg van Jordanië, bondscoach Borkelmans: “Gelukkig met iemand van zo’n kaliber in mijn staf”

Die vond hij snel. Vital Borkelmans contacteerde Nilis om zijn assistent te worden bij Jordanië, het nummer 95 van de wereld. De voormalige spits met een fantastische traptechniek ging akkoord. “Alles is rond, alleen moet zijn contract nog getekend worden”, vertelt Borkelmans aan onze redactie. “Hij wordt mijn assistent en spitsencoach. Als het helemaal in orde komt, dan ben ik de gelukkige die iemand van zo’n kaliber in zijn staf kan hebben. Hij past in mijn staf, heeft kwaliteiten en kan ons veel bijbrengen. Ik heb veel respect voor Luc.”

“Zijn contract gaat in op 1 januari en loopt aanvankelijk tot eind juni. We hebben in die periode drie belangrijke matchen in de WK-kwalificaties.” Jordanië speelt op 30 maart tegen Koeweit, in juni volgen duels tegen Nepal en Australië. “Kwalificeren we ons, dan wordt er een nieuw contract voorgesteld”, aldus Borkelmans.