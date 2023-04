“Love You”: nadat ze wil scheiden van gedetineerde Dani Alves, deelt Joana Sanz intieme video met andere vrouw

De Braziliaanse international Dani Alves (39) kan de sociale media in zijn Spaanse cel maar beter mijden. Een kijkje op de Instagram van zijn bijna ex-vrouw Joana Sanz (29) doet hem ongetwijfeld pijn. De Spaanse heeft daar een video gedeeld waarop te zien is hoe innig ze is met een vriendin en collega-model Sandra Tabares.

Vorige maand had Dani Alves vanuit zijn cel in de buurt van Barcelona, waar hij sinds 20 januari vastzit, Sanz nog een brief geschreven. Dat hij “erg veel spijt” had en “volledig van de kaart is” nadat hij begin dit jaar achter de tralies moest wegens een vermeende verkrachting in een nachtclub. Maar dat het Spaanse model de Braziliaanse voetballer vergeeft, lijkt erg onwaarschijnlijk. Ze is hem slechts één keer gaan opzoeken in de cel, waarna in de media uitlekte dat ze een verzoek tot scheiding van Dani Alves heeft ingediend.

Dani Alves, met drie keer Champions League en zes keer La Liga met FC Barcelona een gelauwerd voetballer, heeft Sanz dan ook in het diepst van haar hart gekwetst. Niet alleen omwille van de ontrouw, ook omdat op de dag van de vermeende verkrachting op 30 december de moeder van Sanz op sterven lag. Enkele weken later overleed de vrouw ook aan de gevolgen van kanker. Een tweede opdoffer op korte tijd voor het op Gran Canaria geboren model. Van de fans van Dani Alves kreeg ze vervolgens ook nog de wind van voren op de sociale media, toen het nieuws uitkwam dat ze van de voetballer wil scheiden. Sanz laste een stop in op de sociale media, waar ze op Instagram alleen al een miljoen volgers heeft.

Volledig scherm © AFP

Maar erg lang duurt die pauze niet. In een video die veel ophef veroorzaakt in de populaire Spaanse media, is te zien hoe uitbundig ze de verjaardag viert van een vriendin, Sandra Tabares. In de post benadrukt ze hoe belangrijk Tabares de voorbije maanden is geweest, door haar te steunen in een erg zware periode. “Gefeliciteerd met je verjaardag, Sandra Tabares. Ik hou van je. Bedankt dat je me uit het slop hebt gehaald en weer energie gegeven. We blijven de mooie momenten aan elkaar rijgen. Door dik en dun.”

Volledig scherm © instagram joanasanz

In een ander verhaal op Instagram zette ze een artikel van het Spaanse ‘El Mundo’ in de kijker, met als titel: “Van Hiba Abouk tot Joana Sanz of Hillary Clinton: het dilemma van het omgaan met ontrouw wanneer het openbaar wordt.”

Eerder had ze via een handgeschreven brief die ze had gedeeld, gereageerd op de gevangenisstraf van Alves: “Ik heb gekozen voor een levenspartner die in mijn ogen de perfecte was. Het is bijzonder moeilijk om te aanvaarden dat net die persoon me in duizend stukken heeft gebroken. Ik zal altijd van Alves houden en de magie van onze tijd samen onthouden, maar ik sluit ons hoofdstuk dat begon op 18 mei 2015 wel af.”

Volledig scherm © Instagram / Instagram

Omdat Alves, met Brazilië nog van de partij op het voorbije WK in Qatar, er als de dood voor was dat zijn huwelijk met Sanz zou stuklopen, beweerde hij aanvankelijk aan de politie dat hij het vermeende slachtoffer niet kende. Maar toen er dna-bewijs tegen hem gevonden werd, veranderde hij plots die versie en luidde het dat er wel seks was geweest, maar dat die met wederzijdse toestemming is gebeurd. Met vingerafdrukken van het potentiële slachtoffer die op vele plaatsen in het toilet van de nachtclub in Barcelona gevonden zijn, lijkt ook dat onwaarschijnlijk.

Nieuw verzoek tot vrijlating op borg De advocaten van Dani Alves hebben donderdag opnieuw een verzoek tot vrijlating op borgtocht ingediend. Alves legde onlangs een nieuwe verklaring af waarin hij nog eens stelde dat alles met wederzijdse instemming is gebeurd. Het eerste verzoek om vrijlating werd in februari door de rechtbank van Barcelona afgewezen. Alves’ advocaten zeggen dat de voetballer “zich kan en zal verdedigen en zich niet aan een proces zal onttrekken door het land te ontvluchten.” De advocaten zouden aanvoeren dat ze videobewijs hebben dat de beschuldigingen van de vrouw weerlegt. Volledig scherm Dani Alves wordt bijgestaan door Cristobal Martell, de advocaat die Lionel Messi met succes verdedigde in een zaak rond belastingontduiking tegen de Spaanse staat. © REUTERS