Louis Van Gaal (70) lijdt aan prostaatkanker, een ziekte die hij geheim hield voor zijn spelers: “Ze zien een gezonde kerel, maar dat is natuurlijk niet zo”

Buitenlands voetbalLouis van Gaal (70) kampt met een agressieve vorm van prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van Oranje zelf verteld in het Nederlandse programma ‘Humberto’. Van Gaal deelde het nieuws over zijn ziekte niet eerder, omdat hij zijn spelersgroep niet wilde beïnvloeden.

De bondscoach van Nederland liet zich tijdens trainingskampen in de avond behandelen in het ziekenhuis, zonder dat de spelers daarvan op de hoogte waren. “Zij zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo.”

“Ik kreeg wel een voorkeursbehandeling”, aldus de Nederlander over zijn ziekenhuisbezoek. “Ik mocht door de achteringang en als ik naar een afspraak ging, mocht ik meteen naar een andere kamer als ik moest wachten. Een geweldige behandeling. Je zegt het ook tegen vrienden en familieleden en het zegt iets over mijn omgeving dat ze hun mond houden. Dat is wel knap.”

“Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood”, stelde Van Gaal. “Het zijn meestal de achterliggende ziektes waar je aan overlijdt. Maar het is wel een agressieve vorm. Ik ben 25 keer bestraald.” De ziekte werd eind 2020 al geconstateerd, in 2021 werden de behandelingen gestart.

Steun van Man United, Barcelona en Antwerp

Manchester United, waar Van Gaal van 2014 tot 2016 werkzaam was, heeft de Nederlandse bondscoach gesteund in zijn strijd tegen prostaatkanker. “Iedereen bij Manchester United staat volledig achter onze oude trainer Louis van Gaal in zijn strijd tegen kanker. We zenden je kracht en moed toe, Louis’’, schreef United op Twitter bij een foto van Van Gaal.

Ook FC Barcelona plaatst een foto uit de tijd dat Van Gaal daar trainer was. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze oude manager Louis van Gaal”, zo luidt het bijschrift. “Blijf sterk en word snel beter, Louis.” Van Gaal won met de Catalanen twee landstitels, een Spaanse beker en de Supercup.

In België steekt Antwerp de Nederlander een hart onder de riem. Van Gaal kwam als speler uit voor de ‘Great Old’. “RAFC wenst Antwerp-legend Louis Van Gaal veel moed en sterkte in zijn strijd tegen kanker”, klinkt het.

Derde termijn als bondscoach

Van Gaal gaat eind dit jaar ondanks zijn ziekte met Oranje naar het WK voetbal in Qatar. Hij is bezig aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje, waarmee hij op het WK 2014 voor een grote verrassing zorgde door derde te worden in Brazilië. Daarnaast werkte hij bij grote clubs als Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Het onderwerp kwam ter sprake naar aanleiding van de documentairefilm over Van Gaal, die vanaf donderdag 14 april in de bioscoop te zien zal zijn. “Het is onderdeel van mijn leven, dus dit laat ik ook zien in de documentaire.”

In 1973 trouwde Van Gaal met zijn eerste vrouw Fernanda, die op 17 januari 1994 overleed aan alvleesklierkanker. Sinds 2008 is hij getrouwd met voormalig PR-manager Truus Opmeer, met wie hij toen al 12,5 jaar een relatie had.