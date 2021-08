Louis van Gaal (70) bij voorstelling als bondscoach van Nederland: “Wie zou deze job anders moeten doen?”

Buitenlands voetbalLouis van Gaal is weer bondscoach van Nederland. Hij gaf vandaag tekst en uitleg tijdens een persconferentie. “Als ik in de positie van de bond zou staan, dan was ik ook bij mij uitkomen.”

“Het is toch wat hè? Ik vind dit een eer. Ik was vijf jaar met pensioen, maar ik zag ook de noodzaak: wie zou het anders moeten doen?”, zo begon Van Gaal zijn persconferentie. Oranje heeft immers maar weinig voorbereidingstijd voordat er in september belangrijke WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije op het programma staan.

Quote Ik ben een goede trainer. De polls geven immers aan dat ik veel fans heb. Louis Van Gaal

“Mijn persoonlijk doel is wereldkampioen worden in Qatar. En dat wil ik ook aan de spelers doorgeven. Kijk, ik doe het niet voor mezelf. Ik heb altijd alles gedaan om het Nederlands voetbal te helpen. Als ik in de positie van de bond zou staan, zou ik ook bij mij uitkomen. Dat is de reden waarom ik ja gezegd heb. Maar als we tegen Noorwegen verliezen, wat gewoon kan gebeuren, ben ik niet meer die goeie trainer. En nu ben ik dat juist wel. De polls geven immers aan dat ik veel fans heb.”

Veredelde sterren

Hij vervolgde: “Ik heb er veel zin in. Ook omdat ik met een staf mag werken die veel ervaring met zich meebrengt. En dat is heel belangrijk. Het feit dat het volk zich ook nog achter mij geschaard heeft, doet me deugd. Ik heb geloof in deze staf, ik heb geloof in deze spelersgroep, maar het zal niet makkelijk worden. Dat weten jullie ook.”

Opvallend: Van Gaal sprak begin juli nog over Oranje als een “stelletje veredelde sterren” toen hij een speech hield bij de Nederlandse voetbaldames. Tenminste, er werd gedacht dat hij het over Nederland had, maar dat sprak hij nu tegen. “De media dachten: ‘Ow, hij bedoelt het Nederlands elftal.’ Maar ik zei niet ‘Oranje’, ik zei ‘het EK’. Ik had Frankrijk en Portugal in mijn hoofd. Niet het Nederlands elftal. Dat hadden jullie natuurlijk in jullie hoofd. Ik wilde duidelijk maken dat je als team veel beter kunt presteren dan als een stel individuen.”

Van Gaal sloot af met het toelichten van zijn visie. “Ik zou willen dat spelers zichzelf niet altijd op de voorgrond willen stellen, maar juist het teambelang. Dat is één van de bouwstenen van mijn visie. Ik weet niet of dat tegenwoordig moeilijk te bereiken is. Ik vond de eerste generatie waar ik mee heb gewerkt moeilijker dan de tweede en heb de indruk dat deze generatie weer professioneler is dan de vorige twee. Maar dat moet ik nog ervaren.”

