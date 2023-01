LIVESTREAM. Van 2-0 naar 2-3! Invaller Ceballos zet Real Madrid in slot op voorsprong tegen Villarreal

Buitenlands voetbal “Hij voorkwam drie zuivere doelpunten”: lof voor Courtois ondanks Supercopa-ver­lies, Hazard haalt als een dief in de nacht medaille op

In minder dan een helft was de Spaanse Supercopa gespeeld. Robert Lewandowski, Gavi en Pedri velden het lot van een matig Real Madrid. Benzema scoorde in het slot nog tegen. Aan een ontgoochelde Thibaut Courtois lag het niet in Riyad. “Hij voorkwam drie zuivere doelpunten”, aldus Marc Degryse. Maar Courtois moest zich wel drie keer omdraaien in 70 minuten. Geen prijsje bij in de bagage.

