Liverpool wint de FA Cup na strafschoppen tegen Chelsea, waar Lukaku in de basis startte

Buitenlands voetbalLiverpool heeft zijn tweede prijs van het seizoen beet. Jürgen Klopp en z'n spelers wonnen na een bloedstollende penaltyserie tegen Chelsea de FA Cup. Na 120 minuten bleef het bij 0-0, Romelu Lukaku startte, maar werd na 85 minuten gewisseld. Met ook al de League Cup op zak en nog een aanstaande finale in de Champions League en de ontknoping in de Premier League op het programma blijft de droom over de zogenaamde quadruple overeind.

De knoop die Thomas Tuchel moet doorhakken, ontwarde zichzelf. De man die hij aan de aftrap wilde brengen in de FA Cupfinale, Kai Havertz, haakte zaterdag af met een hamstringkwetsuur.

“We hebben er alles aan geprobeerd om hem fit te krijgen”, zei Tuchel. “Het is geen echte blessure, maar als hij speelt, zal hij zich blesseren.” En dus kreeg tweede keus Romelu Lukaku zijn kans diep in de spits. Toch een beloning voor zijn prestaties de afgelopen week - drie goals in twee wedstrijden. Van Prins William kreeg hij een hand. Traditie voor een finale.

De eerste 20 minuten op Wembley waren voor Liverpool. Verschroeiende start, maar het doelpunt kwam er niet. Luis Díaz mikte de beste kans tussen de benen van Mendy. De doelman van Chelsea raakte hem net voldoende om hem uit zijn doel te houden. Overleven met een gelukje.

De Champions League-finalist kreeg de lijn niet doorgetrokken. Lukaku stond op een eiland te koekeloeren. Dankbaar was het niet tegen Virgil van Dijk en Konaté, twee kleerkasten. Aan de andere kant stond zijn balbehandeling niet altijd op punt. Eén keer zette hij zelfs zijn hand ertegen.

Het was niet de spits die ze tegen Leeds zagen uitblinken en veertig minuten tegen Wolves, na zijn twee treffers. Ook Tuchel ergerde zich op een moment. Lukaku heeft het moeten aanhoren.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Een crush zal er nooit komen tussen de manier waarop hij graag wordt uitgespeeld en de spelwijze van zijn trainer. In de diepte, waar hij op zijn sterkst is, vindt Chelsea hem zelden. Tuchel weet het ook: zijn ploeg draait het best met een valse 9. Is op Wembley nog maar eens bewezen.

Gaandeweg sloop een goed georganiseerd Chelsea beter in de match. Marcos Alonso miste oog in oog met Alisson zijn controle. Zijn poging stuitte recht op de keeper. Alisson blesseerde zich licht, maar kon verder. Aan de middencirkel lag ondertussen Mo Salah op de grond. Hij tastte naar de lies. Met het oog op wat komen moet, besloot hij geen risico’s te nemen.

Exit de beste speler dit seizoen in de Premier League. Zijn vervanger Diogo Jota wrong zijn eerste (grote) kans meteen de nek om. Ook Lukaku mocht een keer uithalen. Hij jaagde de bal vanuit een scherpe hoek over - ’t was niet de makkelijkste.

Volledig scherm © Photo News

Na rust bleef het op en neer gaan. Marcos Alonso miste. Marcos Alonso trof het doelhout. Diaz miste. Jota miste. Keita miste. Pulisic miste. Diaz trof de buitenkant van de paal. Robertson de binnenkant. Ondertussen telde Lukaku het aantal baltoetsen in de tweede helft: op één hand.

Voor het einde van de reguliere speeltijd haalde Tuchel hem naar de kant. Kans niet gegrepen. Zijn match samengevat in vier stats: 15 baltoetsen, 6 balverliezen, een kans gecreëerd en één schot over. Zijn trainer sloeg hem op de rug toen hij van het veld kwam. Tijd voor een valse 9 en verlengingen.

Zelfde scenario als in de finale van de Carabao Cup, eerder dit seizoen. Toen stond het ook 0-0 na de reguliere speeltijd. Dat bleef het ook na 120 minuten, want beide teams schuwden de risico’s in de verlengingen. Na de langste FA Cup-finale ooit op Wembley zonder doelpunten moesten strafschoppen beslissen.

Daarin trapte Azpilicueta al snel op de paal. Liverpool had zo een bonus beet en zo kon Mané bij de vijfde penalty voor de beslissing zorgen. De Senegalees besloot zijn penalty op landgenoot Mendy die zich even tot held ontpopte. Het was voor Chelsea uitstel van executie: iets later pakte Alisson de elfmeter van Mount. Tsimikas maakte het daarna af. De FA Cup gaat naar Liverpool.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.