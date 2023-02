LIVE. Wint Philippe Clement met Monaco de topper op eigen veld tegen Paris Saint-Germain?

Eredivisie John Heitinga neemt over als interim-coach bij Ajax, spelers steken hand in eigen boezem na ontslag Alfred Schreuder: “Wij hebben de trainer laten vallen”

De dagen van Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) bij Ajax zijn geteld. Na een 1-1-gelijkspel tegen degradatiekandidaat Volendam was de maat vol voor het Amsterdamse bestuur. Ook de fans deelden tijdens de match al hun onvrede over de slechte prestaties door massaal met witte zakdoekjes te zwaaien. John Heitinga, coach van de beloften, neemt tijdelijk over.

27 januari