LIVE. Wie trekt het laken naar zich toe in de tweede helft?

Ligue 1 Geen leuke kerst voor Thomas Tuchel: Duitse coach op straat gezet door PSG daags na klinkende zege

24 december Niet het kerstcadeau waar Thomas Tuchel (47) op gehoopt had. De Duitse oefenmeester wordt door Paris Saint-Germain op straat gezet na tegenvallende resultaten in eigen land, meldt het Duitse Bild. PSG staat pas derde in de Ligue 1 en verloor dit seizoen al vier keer.