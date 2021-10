LIVE. Werk aan de winkel voor Carrasco-loos Atlético: Sorloth (ex-Gent) zet Sociedad al snel op voorsprong

La Liga Ex-Realtop­spits Morientes zet druk op Hazard: “Misschien moet Real beslissen dat het niet meer op de beste Eden wacht”

21 oktober Beleeft Eden Hazard zondag zijn eerste Clásico als speler van Real? In de aanloop naar de topper in Barcelona liet ex-Realtopspits Fernando Morientes zich scherp uit over Hazard. Hij vindt dat het nu of nooit is voor Hazard na twee kwakkeljaren bij De Koninklijke: “Dit seizoen is cruciaal. Eden zal moeten tonen wat hij in zich heeft.”