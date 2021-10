LIVE. Weer problemen voor Ronaldo en co: Liverpool al na 13 minuten op dubbele voorsprong

Buitenlands voetbal Rechter spreekt celstraf van zes maanden uit tegen Bay­ern-verdediger Lucas Hernández

18 oktober Bayern München-verdediger Lucas Hernández is voor een rechtbank in Madrid verschenen, om te horen dat hij voor zes maanden de gevangenis in moet. De rechtbank bevestigde de komst van de Franse international die een straf kreeg opgelegd wegens het negeren van een vonnis uit 2017. Hernández (25) was veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijke geweld tegen zijn vriendin.