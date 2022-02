LIVE. Wat een debuut! Vlahovic zet Juve op 0-1 na 30 seconden

Africa Cup Niet gastland Kameroen maar het Egypte van Mo Salah speelt na penaltyse­rie finale Africa Cup

Egypte heeft zich vanavond geplaatst voor de finale van de Africa Cup. In de hoofdstad Yaoundé werd gastland Kameroen in de halve finales in de strafschoppenreeks met 3-1 verslagen. Na de reguliere speeltijd en de verlengingen was er niet gescoord.

