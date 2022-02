LIVE. Wat doet Lukaku in finale WK voor clubs?

Copa del Rey Opvallende beelden uit Bilbao: Hazard warmt zich op voor niks, de reactie van Bale gaat over de tongen

Geen treble voor Real Madrid na het verlies tegen Athletic Bilbao in de kwartfinales van de Copa del Rey. En geen Eden Hazard, die na zijn opwarming terug moest plaatsnemen op de bank. Gareth Bale schoot erbij in de lach. Niet eens met de keuze van Carlo Ancelotti? Of deed Eden iets waardoor de Welshman moest lachen? In Spanje worden de beelden alvast geanalyseerd.

