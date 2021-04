LIVE. Vervult Bayern na de rust het tweede deel van z'n opdracht?

Serie A Weer commotie rond Zlatan Ibrahimo­vic: foto's van Zweed in restaurant zorgen voor ophef in Italië

11:34 Foto’s van Zlatan Ibrahimovic zorgen voor ophef in Italië. De spits van AC Milan werd in een gezelschap aan een tafeltje in een restaurant gefotografeerd, terwijl de restaurants in Italië momenteel alleen maar afhaalmaaltijden mogen aanbieden.