LIVE VALLECANO-ATLÉTICO. Pakken Carrasco en Witsel de volle buit?

Deal is rond nadat Lukaku twee keer inlevert: Chelsea verhuurt ‘Big Rom’ voor 6 miljoen aan AS Roma

De laatste plooien tussen Chelsea en AS Roma zijn gladgestreken. Er is een overeenkomst om Lukaku voor 6 miljoen euro uit te lenen. Een spits zich op om te vliegen om dinsdag medische testen af te leggen, in Rome verzamelt zich een legioen om de nieuwe Gladiator snel met open armen te ontvangen. Aan het Colosseum waant ‘Big Rom’ zich straks even Russell Crowe. Veel rook, veel licht. Lukaku levert zelfs twee keer in.