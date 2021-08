LIVE. Vader Messi bevestigt: “Leo tekent vandaag bij PSG” - Vrouwlief deelt foto uit vliegtuig: “Op naar een nieuw avontuur met z’n vijven”

Voetbal Football Talk. Wie we daar hebben: Dries Mertens vervoegt Napoli op stage

14:16 In Napels keert een Belg terug op training. In de late ochtend maakte Dries Mertens zijn opwachting op het trainingskamp van SSC Napoli. Met hem keerde ook Hirving Lozano terug bij de selectie, de Mexicaan kwam in actie op de Gold Cup, waar hij na een stevige botsing werd afgevoerd.