LIVE. Tottenham helemaal uitgeteld na tweede van Gündogan

Premier League Online racisme viert hoogtij in Engels voetbal: hoe elk slachtof­fer op een andere manier op de barricades staat

5 februari Een heuse plaag is het: online racisme aan het adres van Premier League-voetballers. Het debat over hoe daar mee om te gaan woedt dan ook volop in Engeland. En het laat niemand onberoerd, zelfs prins William niet.