LIVE. Tielemans zet Leicester met een héérlijke knal op voorsprong

Buitenlands voetbal Buffon kondigt vertrek bij Juventus aan

11 mei Gianluigi Buffon heeft in een interview met BeIn Sports aangekondigd op het einde van het seizoen te zullen vertrekken bij Juventus. De 43-jarige doelman besloot zijn aflopende contract bij de Bianconeri niet te verlengen. Buffon liet in het midden of hij ook zal stoppen als voetballer. Mogelijk volgt nog een laatste avontuur bij een nieuwe club.