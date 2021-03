LIVE. Tielemans en Castagne strijden met Leicester tegen Man United om plek in halve finales FA Cup

La Liga Terwijl specula­ties rond Ronaldo en Real aanzwellen, zit in Madrid lang niet iedereen te wachten op hereniging

14 maart In de Spaanse pers wordt er druk gespeculeerd over een hereniging tussen Real Madrid en Cristiano Ronaldo (36). Marca beweert dat de Koninklijke al contact had met zijn zaakwaarnemer, terwijl AS weet dat de bal in het kamp van Real-voorzitter Florentino Pérez ligt. Voorlopig vooral giswerk. Waar wel meer zekerheid over is: een eventuele terugkeer verdeelt de Real-fan.