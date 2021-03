LIVE. Tielemans en Castagne lopen met Leicester uit tot forfaitcijfers tegen Sheffield United

Champions League Spaanse pers looft Barça ondanks exit en ziet Laporta voor Haaland gaan: “Zijn grote obsessie”

11 maart Ondanks de uitschakeling tegen Paris Saint-Germain waren de Spaanse media het er unaniem over eens dat Barcelona zich gisteravond in het Parc des Princes uitstekend presenteerde. “Barça overtreft PSG in alles, behalve mikken.” En om dat gebrek aan efficiëntie op te vangen heeft kersvers voorzitter Laporta volgens AS één grote naam in gedachten: Erling Haaland.