LIVE. Tankt Lukaku vertrouwen in FA Cup-match tegen Luton Town?

Ligue 1 Philippe Clement wil met Monaco naar bekerfina­le: “Doen wat Henry, Mbappé en Trezeguet niet konden”

“Clubgeschiedenis schrijven.” Philippe Clements woorden kunnen niet duidelijker zijn. Hij wil zich morgenavond met AS Monaco verzekeren van een plaatsje in de Coupe de France. Tegenstander om 21.15 uur is Nantes, in de Ligue 1 momenteel boven AS Monaco geklasseerd. Voor Clement en Monaco is het bekeravontuur een uitgelezen kans om het ietwat grijze seizoen extra kleur te geven.

1 maart