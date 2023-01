LIVE SUPERCOPA. Courtois houdt Lewandowski met schitterende parade van de openingsgoal

Buitenlands voetbal Opnieuw aan de slag: Lionel Messi is met vrouw en kinderen onderweg naar Parijs

Back to work. Lionel Messi (35) vertrok gisteravond met vrouw en kinderen terug naar Parijs. Dat na een een deugddoende vakantie in zijn thuisstad Rosario, even weg van alle hectiek. Messi zou volgende week woensdag opnieuw fit moeten zijn voor het Ligue 1-thuisduel tegen Angers.

3 januari