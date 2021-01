LIVE. Stones zet City op voorsprong na strakke bal De Bruyne (0-1)

Premier League Guardiola beschermt Mendy na feestje: “Niet nodig om hem zo de les te lezen”

4 januari Man City-trainer Pep Guardiola heeft zijn in opspraak gekomen verdediger Benjamin Mendy in bescherming genomen. De Fransman kreeg veel kritiek omdat hij een nieuwjaarsfeestje had gevierd met mensen van buiten zijn eigen huishouden en daarmee de strenge coronaregels overtrad.