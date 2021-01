LIVE. Sterke Courtois dan toch geklopt na knappe goal Morales, Real al vroeg met 10

Buitenlands voetbal Brazili­aans 8-jarig (!) ‘rastalent’ jongste atleet ooit die profcon­tract tekent bij Nike

27 januari Onthoud de naam Kauan Basile ergens in uw achterhoofd. De 8-jarige Braziliaanse voetballer heeft als jongste atleet ooit een profcontract ondertekend bij Nike. Volgens z’n management is Basile “een rastalent, met voetbal in de ziel, in het hart en in het DNA”.