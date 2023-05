LIVE SPEZIA-MILAN. Kan invaller De Ketelaere het verschil maken?

Spaanse journalis­te geeft vileine online verwensin­gen aan nadat ze vraag over Vinicius stelde aan Ancelotti

Maria Moran is momenteel de meest besproken journaliste in Spanje. De reporter van GolTV heeft na een vraag die ze stelde aan Real Madrid-coach Carlo Ancelotti over een gele kaart van Vinicius, via de sociale media de meest bedenkelijke verwensingen naar het hoofd gekregen. Die stuurt ze rechtstreeks door naar de politie, zo heeft ze al laten weten.