LIVE SPAANSE SUPERCOPA. Geen winnaar na 90 minuten! Real Madrid en Valencia moeten verlengingen spelen

Buitenlands voetbal “Hij stak zijn hand in mijn onderbroek”: Spaans gerecht start nu ook onderzoek naar Dani Alves, echtgenote verdwijnt middenin storm van Instagram

Voetballer Dani Alves (39), vooral bekend van z'n periode bij FC Barcelona, zit in nauwe schoentjes. Het Spaanse gerecht is na een klacht nu ook een onderzoek gestart naar de vermeende aanranding van een vrouw in een nachtclub in Barcelona. Opvallend: Alves’ echtgenote, Joana Sanz, heeft middenin de storm haar Instagram-profiel offline gehaald.

