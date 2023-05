LIVE SOCIEDAD-REAL MADRID. Real ligt knock-out op het canvas: Barrenetxea maakt er in slot 2-0 van

Dante Vanzeir landt terug in de VS en mag weer meetrainen met New York Red Bulls

Dante Vanzeir is terug afgereisd naar de VS waar hij met zijn ploeg New York Red Bulls aan de trainingen mag deelnemen. Zijn ‘stap opzij’ van het team, dat tot nader order zou gelden, is na het uitspreken van de schorsing wegens het racisme-incident al opgeheven.