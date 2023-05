LIVE SOCIEDAD-REAL MADRID. Madrilenen hebben het niet makkelijk in Anoeta, Courtois pakt uit met goeie redding

Dante Vanzeir kent zijn straf: schorsing van zes matchen, boete en herstelpro­gram­ma na racisme-incident

Dante Vanzeir (24) kent zijn straf na het racisme-incident. New York Red Bulls heeft in een verklaring bekendgemaakt dat de Belgische aanvaller zes wedstrijden wordt geschorst door de Major League Soccer (MLS). Hij krijgt ook een boete, mag tot de schorsing is afgelopen geen andere wedstrijden - zoals beker- of oefenmatchen - spelen en moet een hersteltraject volgen.