LIVE. Simeone gooit Carrasco in de strijd, kan hij Atlético nog aan zege helpen in Valencia?

LaLiga En of hij geliefd is: jonge Real-fan net niet in tranen nadat Thibaut Courtois hem... zijn broek cadeau geeft

Perfect rapport tot dusver voor Real Madrid. De huidige kampioen in LaLiga haalde het gisteren met 1-3 op het veld van Espanyol en staat zo met negen op negen opnieuw bovenaan de rangschikking. Die zege kwam er niet zonder slag of stoot, maar de Koninklijke kon eens te meer rekenen op een beresterke Thibaut Courtois. En nadat het sluitstuk zich groots toonde op het veld, deed hij dat ernaast nog eens dunnetjes over. Toen onze landgenoot de meegereisde fans ging gaan groeten, gaf hij zijn hele hebben en houden weg: een fan kreeg zijn shirt cadeau, waarna ook zijn handschoenen en zelfs zijn keepersbroek een nieuwe eigenaar kregen.

20:29