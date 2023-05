LIVE SEVILLA-AS ROMA. Laatste match Mourinho als Roma-coach? “Mijn twee aanvoerders weten wat ik ga doen” - Sevilla-coach Mendilibar: “Geschiedenis liegt niet”

KIJK. Lionel Messi schiet PSG met recordgoal naar negende landstitel in elf jaar

Paris Saint-Germain is voor de negende keer in elf jaar kampioen van Frankrijk geworden. De Parijse topclub had in Straatsburg genoeg aan een 1-1-gelijkspel. Lionel Messi maakte het enige doelpunt bij de bezoekers.