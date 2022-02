LIVE. Rusten in Bilbao! Real had het knap lastig, maar Courtois voorkwam de 1-0 met een knappe parade

Eredivisie Rai Vloet (ex-STVV) maakt rentree twee maanden na dodelijk verkeerson­ge­luk onder invloed: “Walgelijk en totaal onaccepta­bel”

Ophef in Nederland om Heracles-speler Rai Vloet (26), in 2019 nog twee keer actief in de Jupiler League in het shirt van Sint-Truiden. De speler had in november vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakt waarbij hij onder invloed was en maakte zaterdagavond al zijn rentree. Niet naar de zin van de fans. Zo’n vijftig supporters wachtten de spelersbus in Almelo op.

17 januari