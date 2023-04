LIVE ROMA-MILAN. Saelemaekers sleept in de absolute slotfase een gelijkspel uit de brand

Onderzoek naar racistisch taalge­bruik Vanzeir kan “nachtmer­rie” zijn, zo maakte Ron Jans zelf mee als ex-coach in MLS: “Ik was in een Net­flix-film beland”

Dante Vanzeir heeft zich officieel geëxcuseerd voor racistisch taalgebruik en wacht nu zijn sanctie af. De Amerikaanse voetbalbond MLS hanteert een nultolerantie. “Dat moet je niet onderschatten: Amerika vat zoiets heel serieus op”, zegt Ron Jans, die als trainer bij Cincinnati in 2020 zelf opstapte na een onderzoek van de MLS over het meezingen van een liedje met een racistisch woord: “Ik voelde me geen dader, en toch voel je je een dader.”