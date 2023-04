LIVE ROMA-MILAN. Milan-Belgen beginnen op de bank in het Stadio Olimpico

KIJK. “Ga nu niet weer tien maanden huilen”: José Mourinho zet Nederland­se journalist op zijn plaats met... sleutelhan­ger

José Mourinho en AS Roma kwalificeerden zich na verlengingen tegen Feyenoord voor de halve finale van de Europa League. De Portugese coach had complimenten voor de leider in de Eredivisie, maar stak ook de draak met een Nederlandse journalist door hem... een sleutelhanger te geven.