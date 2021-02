LIVE. Rodri brengt City met matige strafschop op voorsprong tegen Tottenham

Premier League Tottenham lijkt na iets meer dan een jaar al Mourinho-moe: hangt een ontslag stilaan in de lucht?

7 februari Hij perst en zuigt de energie eruit. Leven en werken met José Mourinho (58) doet een club doorgaans op de zanglijnen van een hit van Muse: 'Our time is running out.' De tijd raakt op. Zachtjes aan wordt bij Tottenham die melodie ingezet na drie nederlagen op rij.