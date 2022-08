LIVE. Real snel op voorsprong bij Espanyol, dat op slag van rusten gelijkmaakt (1-1)

La Liga Barça en Lewandow­ski halen eerste keer uit, maar Xavi ergert zich om “extreem gefrus­treer­de” Koundé

Het salarisplafond voorlopig als struikelblok. FC Barcelona heeft gisteravond dan wel een eerste keer uitgehaald in La Liga en zag Lewandowski zijn conto openen met twee goals in een 1-4-zege bij Real Sociedad, toch is Xavi alles behalve gelukkig. De T1 moet lijdzaam toezien hoe de Franse verdediger Jules Koundé, deze zomer voor 50 miljoen euro binnengehaald, nog altijd niet speelgerechtigd is.

22 augustus