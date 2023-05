LIVE REAL MADRID-VALLECANO. Benzema zet Real op voorsprong met 18de van het seizoen

KIJK. Staande ovatie voor Busquets, dansjes rond middencir­kel en Xavi de lucht in: zo vierde Barcelona ondanks nederlaag de titel

Hoewel Real Sociedad met 1-2 kwam winnen, werd het Catalaanse feestje op Camp Nou niet vergald. Want die eerste titel sinds 2019 - Barça was sinds vorige week zeker - dat mocht gevierd worden met de thuisfans. Met de afscheidnemende Sergio Busquets (34) in de hoofdrol.