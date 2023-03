LIVE REAL MADRID-BARCELONA. Courtois ontsnapt aan 0-2, Ansu Fati haalt schot van eigen ploegmaat van de lijn - Kijk als abonnee hier exclusief naar de bekerclash!

Buitenlands voetbal Hoogste transfer­uit­ga­ven van hele Champions­hip, maar ze renderen: de record­jacht van Kompany en Burnley in 12 straffe cijfers

Van de records die Burnley gaat breken, ligt hij naar eigen zeggen niet wakker. Evenmin van zijn tiende overwinning op rij in The Championship. De machine van Vincent Kompany tikt aan een gezapige snelheid door de Engelse tweede klasse. Met de nodige stijl, de nodige wisselstukken en de nodige investeringen. Maakt u kennis met het luxe-uurwerk van Burnley, in 12 cijfers.