LIVE REAL-CELTA DE VIGO. Werkloze Courtois ziet Asensio de thuisploeg op voorsprong trappen

Arsenal doet ondanks late remonte wéér slechte zaak in titel­strijd, Trossard raakt in slotfase de lat

Arsenal heeft voor de derde keer op rij een steek laten vallen in de Engelse titelstrijd. Op eigen veld tegen rode lantaarn Southampton sleepten de Gunners in extremis een punt uit de brand. Invaller Leandro Trossard trapte in de slotfase nog tegen de lat.