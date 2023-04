LIVE REAL-ALMERIA. 2-0 voor de thuisploeg na amper een kwartier, Benzema neemt beide goals voor zijn rekening

Waarom Kompany dé geknipte man was om een schokgolf door het grauwe, grijze Burnley te jagen

Rood, blauw, groen, oranje en kanariegeel. Zo lang het maar geen grijs meer is. Vincent Kompany prijkt als een regenboog boven Burnley uit, en zorgt voor een schokgolf in Lancashire, Noord-Engeland. Of waarom zijn succes, bekroond met een historische titel, meer is dan alleen goed tegen een bal trappen. “Vince opent een hele nieuwe wereld.”