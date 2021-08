LIVE. PSG bevestigt transfer van Lionel Messi, die na aankomst in Parijs wuift naar uitzinnige menigte

Buitenlands voetbalDe kogel is door de kerk. Lionel Messi verlaat Barcelona voor Paris-Saint Germain. De Argentijn is inmiddels in Parijs om zijn medische testen af te leggen, morgen volgt in principe de voorstelling in het Parc des Princes. Volg hier alle nieuwtjes over de nieuwste aardverschuiving in het topvoetbal LIVE!